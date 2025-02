Clientes de todo o Brasil se dizem lesados por loja de Santa Catarina que vende roupas pela internet

Uma loja de roupas de Santa Catarina é alvo de milhares de reclamações de consumidores de todo o Brasil. Só neste ano, o Procon paulista recebeu mais de 20 mil denúncias, sendo a maioria sobre compras não entregues e reembolsos que demoram mais de 90 dias. A empresa é a terceira com mais reclamações no estado de São Paulo. A loja não se manifestou sobre as denúncias e foi multada em R$ 142 mil. Ainda cabe recurso.