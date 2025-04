Clima de incerteza aumenta entre produtores de café após tarifaço de Trump

O café é o produto mais exportado de Minas Gerais para os Estados Unidos. Recentemente, a tarifa do grão não torrado aumentou de 9% para 19% devido à taxação imposta por Donald Trump, buscando incentivar a indústria americana. Em 2024, os EUA compraram mais de 8 milhões de sacas de café do Brasil, representando mais de 16% de toda a exportação no período. Apesar do aumento tarifário, especialistas avaliam que essa medida não terá o efeito desejado, pois o café não é amplamente cultivado nos EUA, podendo apenas encarecer o produto para os consumidores americanos. No Brasil, há expectativa de redução nos preços para os consumidores devido à safra iminente. A bebida teve um aumento de 72% nos últimos 12 meses, principalmente devido às mudanças climáticas, mas há previsão de alívio nos preços brevemente.



