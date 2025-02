COB aprova candidatura do Rio de Janeiro e de Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031

A candidatura do Rio de Janeiro e de Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 foi aprovada pelo Comitê Olímpico do Brasil. O projeto conjunto foi apresentado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves. Apenas Assunção, capital do Paraguai, concorre com as cidades brasileiras. A sede deve ser anunciada ainda este ano. E ainda: São Paulo anuncia lateral-direito português Cédric Soares.