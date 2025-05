Com 12,4ºC, SP registra a temperatura mais baixa do ano; frio deve continuar nos próximos dias

A maior cidade do país registrou, nesta quinta-feira (29), a temperatura mais baixa do ano. O dia amanheceu com 12,4°C. A expectativa é de ainda mais frio para os próximos dias. Por causa do frio intenso, parte da estação Pedro II, do metrô, no centro da capital, foi transformada em um abrigo solidário. O plano é receber pelo menos cem pessoas em situação de rua. Elas vão poder dormir numa cama com cobertor e ainda fazer uma refeição.



