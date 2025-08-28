Com falta de chuva em São Paulo, Sabesp reduz pressão da água durante a noite para diminuir consumo

Com a falta de chuva em São Paulo, a Companhia de Saneamento do Estado, reduziu a pressão da água durante a noite e a madrugada diminuir o consumo. Os reservatórios da grande São Paulo estão com 38% da capacidade útil - é o menor volume registrado desde a crise hídrica de 2014 e 2015.





O Cantareira, responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de pessoas está com 35,5% da capacidade contra 58,2% registrados no mesmo período do ano passado. A partir desta quarta-feira (27), a Sabesp reduz a pressão de água na grande São Paulo entre às 9 da noite a às 5 horas da manhã para evitar desperdício e diminuir o consumo.

aqui!