Com inflamação em nervo, Dilma Rousseff segue internada em Xangai, na China

A ex-presidente Dilma Rousseff, que preside o Banco do BRICS, segue internada em Xangai, na China. Ela foi diagnosticada com neurite vestibular, uma inflamação no nervo que conecta o ouvido interno ao cérebro e é responsável pelo equilíbrio. A doença pode provocar tontura intensa e mal-estar. Segundo a assessoria de Dilma, a ex-presidente vem respondendo bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!