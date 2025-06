Comerciante chinês é preso em SP por suspeita de matar e esconder o corpo de jovem de 18 anos

Um comerciante Chinês foi preso, nesta segunda-feira (16), na grande São Paulo. Ele é o principal suspeito de matar e esconder o corpo de uma jovem, de 18 anos, no Rio de Janeiro. Testemunhas disseram que a vítima foi morta por não corresponder às investidas amorosas do chinês. A polícia quer saber as circunstâncias da morte da jovem e se o corpo foi levado de um imóvel para outro, no fim da tarde, o comerciante chinês foi preso em Carapicuíba, na grande São Paulo, e vai responder por feminicídio.



