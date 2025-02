Compras internacionais no Brasil têm queda de 11% em 2024

As compras internacionais feitas pelos brasileiros caíram 11% no ano passado. Enquanto em 2023 foram encomendados mais de 209,5 milhões de produtos no exterior, em 2024 esse número baixou para pouco mais de 187 milhões. Apesar da redução, a Receita Federal arrecadou R$ 2,8 bilhões em impostos em 2024, um recorde histórico, com alta de mais de 40% em comparação ao ano anterior.