Confira a previsão do tempo deste domingo (23)

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, colocou mais de 1.880 municípios em atenção para chuvas intensas. Neste domingo (23), São Paulo, Campo Grande e Palmas entram na rota dos temporais. Ainda, uma nova frente fria avança pelo sul do país e coloca também o interior do Rio grande do Sul no caminho das chuvas. Entre Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo as pancadas vêm com força à tarde. Assista à previsão completa!