Confira a previsão do tempo para esta quarta (26)

O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para cerca de 2.840 municípios. Os temporais continuam no Norte e no Nordeste, enquanto o calorão é destaque nas outras áreas do país. A maior quantidade de água está prevista para cair sobre as capitais São Luís, Rio Branco e Belém.



