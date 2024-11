Confira a previsão do tempo para esta quarta (27)

A previsão do tempo para esta quarta (27) mostra que o tempo deve virar no Sudeste, especialmente em São Paulo (SP), que vai voltar a receber chuvas no fim de semana. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. A frente fria avança a partir de amanhã e espalha instabilidades sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Goiás e Mato Grosso devem ver temporais em decorrência do calor e da umidade.