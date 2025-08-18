Logo R7.com
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (19)

Em São Paulo, o dia começa com mais nebulosidade, mas logo vem sol

JR na TV|Do R7

Nesta terça-feira (19), a circulação de ventos do mar provoca temporais entre Sergipe e Pernambuco. Em São Paulo, o dia começa com mais nebulosidade, mas logo vem sol. Em Porto Alegre (RS), tempo instável, com pancadas de chuva entre a madrugada e a manhã. A formação de um ciclone extratropical na região Sul puxa a umidade da Amazônia e ao final do dia, uma nova frente fria vai se formar. Há risco de temporais com rajadas de vento no interior do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná e no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. No interior do país, o ar seco mantém o tempo aberto e chove forte também entre Roraima, Amazonas, Pará e Amapá.

