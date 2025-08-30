Confira a previsão do tempo para este domingo (31)

Neste domingo (31), as pancadas de chuva forte deixam em atenção o litoral da Bahia e entre Alagoas e a Paraíba. Em Florianópolis, pode chover a qualquer hora. Máxima de 22 graus. Em São Paulo, o sol predomina e os termômetros podem chegar aos 26 graus. Em Boa Vista, a chuva vem com trovoadas e esquenta até 32 graus. Neste sábado (30), choveu mais em áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As imagens de satélite mostram tempo aberto entre o Centro-oeste e o Nordeste. Amanhã (31), a circulação de ventos provoca chuva forte no interior do Rio Grande do Sul, em especial, no oeste gaúcho. No norte do Brasil, o calor e a umidade favorecem a formação de temporais pontuais no Amazonas, em Roraima, no norte do Pará e no Amapá. Já no interior do país, a secura e o calor persistem. Em Porto Alegre faz 26 graus. No Rio de Janeiro 28 graus. Em Brasília máxima de 30 graus. 32 em Manaus e até 27 graus em João Pessoa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!