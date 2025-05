Confira a previsão do tempo para este domingo (4)

A chuva continuará a se concentrar nos estados do Norte e no litoral do Nordeste do Brasil neste domingo (4). Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, um sistema de alta pressão manterá os dias ensolarados. Em São Paulo , embora as manhãs continuem geladas até a próxima terça-feira (6), as temperaturas à tarde alcançarão 28 graus. No litoral da Bahia, foram registrados os maiores volumes de chuva. Durante a tarde de domingo, Porto Alegre e Brasília terão temperaturas de 27 graus, enquanto Manaus poderá chegar a 32 graus.



