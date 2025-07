Confira a previsão do tempo para este domingo (6)

A frente fria permanece quase estacionada sobre o litoral da Bahia, formando as nuvens de chuva. Já em Porto Alegre, São Paulo e Brasília, tempo firme. Ao longo do dia, o sol aparece entre algumas nuvens e não chove. Nas capitais gaúcha e paulista, o frio continua com máximas de 17 e de 19 graus. Na capital federal, esquenta um pouco mais, até os 25. Amanhã (6), o ar polar se fortalece e mantém o frio na região Sul. No litoral do Nordeste, a entrada de ventos úmidos estimula a formação de nuvens de chuva.



