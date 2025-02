Confira a previsão do tempo para o fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia colocou cerca de 1.800 municípios em situação de perigo por causa da chuvarada prevista para este sábado (1º). Brasília (DF), São Paulo e Belo Horizonte (MG) são as capitais que vão registrar os maiores volumes de chuva. Amanhã chove a qualquer hora e o sol mal aparece. Por isso, as máximas não passam dos 25ºC. Há risco de novos alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Já no interior do Rio Grande do Sul, uma nova onda de calor vai elevar a temperatura até o fim da próxima semana.