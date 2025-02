Confira a previsão do tempo para o fim de semana

O sábado (15) deve contar com sensação abafada e as pancadas de chuva em quase todos os estados do Brasil. Em São Paulo, Cuiabá e Teresina tem sol ao longo do dia e, à tarde, pancadas que podem ser acompanhadas por raios e ventos fortes. A frente fria avança devagar pelo Sudeste e forma nuvens carregadas entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nos estados da região Norte e no Maranhão, os temporais podem ocorrer a qualquer hora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!