Confira a previsão do tempo para o fim de semana em todo o Brasil

A Marinha do Brasil divulgou um alerta de ressaca próximo à costa de Florianópolis, em Santa Catarina, até Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. As ondas podem chegar até 3 metros de altura. No Rio, ainda tem previsão de chuva forte no fim de semana. Em São Paulo, tempo fechado e chove a qualquer hora. Nesta sexta (4), a chuva caiu pesada nas regiões Nordeste e Sudeste. Na Região Sul, pode gear no alto da serra catarinense e em alguns pontos da campanha e da serra gaúcha. O motivo é uma massa de ar polar que veio logo atrás da frente fria.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!