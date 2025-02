Confira a previsão do tempo pelo Brasil nesta quarta (22)

Nesta quarta (22), os ventos quentes que sopram do interior do continente mantêm as temperaturas altas em todo o país. Há possibilidade de recorde de calor em São Paulo, com previsão de 33ºC. O Rio de Janeiro será a capital mais quente, podendo chegar a 37ºC. No litoral do Sudeste, chance de chuva, bem como entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.