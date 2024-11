Confira como fica o tempo pelo Brasil nesta quinta (24)

A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera é responsável pela formação de nuvens carregadas sobre o país. Em São Paulo, até sexta (25), tem previsão de pancadas de chuva com raios e trovoadas. Nesta quinta (24), uma frente fria se une a um ciclone extratropical e juntos, formam nuvens de chuva sobre os três estados do Sul do país. No giro de temperaturas, faz até 30ºC em Florianópolis. No Rio de Janeiro, 36ºC. Em Brasília e em São Luís, 31ºC, e até 33ºC em Rio Branco.