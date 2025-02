Confira como fica o tempo pelo Brasil nesta sexta (7)

O Nordeste segue com temporais, mas a semana termina com tempo mais estável na região central. O Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais, o Cemaden, colocou as regiões metropolitanas de Natal, João Pessoa, Recife e Maceió em atenção para deslizamentos. Nestas capitais, a chuva forte pode cair em vários momentos do dia. Os volumes só diminuem no fim de semana. São Paulo tem alerta para temporais isolados à tarde nesta sexta (7).