Confira o resultado dos primeiros jogos da 18º rodada do Campeonato Brasileiro

A rodada do Brasileirão já começou neste sábado (2). Em Recife (PE), o Sport empatou com o Bahia em 0 a 0 e continua sem vencer no campeonato. O clube está na última posição com apenas seis pontos. Neste momento, o Mirassol joga contra o Vasco no interior de São Paulo.



