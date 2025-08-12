Logo R7.com
Confusão em casa noturna termina com morte de segurança, em Pará de Minas (MG)

De acordo com a investigação, o atirador tem passagens por roubo e tráfico de drogas

JR na TV|Do R7

Uma confusão em uma casa noturna terminou com a morte de um segurança, em Pará de Minas, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. A polícia teve acesso às imagens e identificou os envolvidos na confusão. De acordo com a investigação, o atirador tem passagens por roubo e tráfico de drogas.

