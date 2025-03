Congresso retoma os trabalhos nesta terça (11) após recesso de Carnaval

O Congresso retomou os trabalhos nesta terça (11) depois do recesso de Carnaval. A prioridade para o governo, neste momento, é a aprovação do orçamento de 2025. Sem a análise que deveria ter sido feita até dezembro do ano passado, a máquina pública funciona com recursos mínimos.



