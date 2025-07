Conheça as políticas públicas e iniciativas que reforçam o combate à violência contra mulheres

Uma em cada cinco medidas protetivas concedidas com urgência, pela Justiça brasileira, foi descumprida pelos agressores, no último ano. Uma realidade que teve impacto direto no aumento de feminicídios no país. Na reportagem especial desta sexta-feira (25), vamos conhecer políticas públicas e iniciativas que têm ajudado as vítimas e reforçado o combate à violência contra mulheres.



