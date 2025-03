Conmebol dá prazo para Cerro Porteño responder à denúncia de racismo contra atacante do Palmeiras

O clube paraguaio Cerro Porteño recebeu o prazo de uma semana da Conmebol para responder à denúncia de racismo contra Luighi, atacante da base do Palmeiras . A Comembol exige que o clube identifique o autor das ofensas e promova campanhas contra o racismo. O Cerro Porteño pode enfrentar uma multa superior a R$ 2 milhões. E o Palmeiras solicitou também a expulsão do clube na Copa Libertadores Sub-20.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!