Conselho de Ética da Câmara suspende mandato do deputado Gilvan da Federal (PL-ES) por três meses

O Conselho de Ética da Câmara suspendeu por três meses o mandato do deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, por ofensas de baixo calão à ministra Gleisi Hoffmann. A decisão tem efeito imediato. A direção da Câmara havia pedido seis meses de suspensão. O prazo foi reduzido depois de um acordo para que o deputado não apresentasse recurso ao plenário da Casa.



