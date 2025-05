Consignado CLT: trabalhadores já podem migrar dívidas para bancos com juros mais baixos

Trabalhadores com carteira assinada que têm empréstimo consignado ou pessoal já podem migrar as dívidas para bancos que ofereçam juros mais baixos. É a chamada portabilidade. O programa de crédito do trabalhador já emprestou mais de R$ 11 bilhões. A média por contrato passou de R$ 5,3 mil com prestação média de quase R$ 320.



