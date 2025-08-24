Consumo abusivo de álcool dobra entre as mulheres que vivem nas capitais brasileiras, diz UFMG

Em menos de duas décadas, o consumo abusivo de álcool dobrou entre as mulheres que vivem nas capitais brasileiras. O dado é de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, que analisou entrevistas feitas pelo Ministério da Saúde. O aumento foi observado em 24 das 27 capitais do país. O perfil das mulheres também chama atenção: em geral, elas têm entre 24 e 34 anos, média e alta escolaridade e são mais ativas no mercado de trabalho.



