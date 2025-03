Consumo de álcool e falta de hidratação aumentam procura por atendimento médico durante o Carnaval

Nos blocos de rua, o exagero com bebidas alcoólicas e a falta de hidratação no calor fazem aumentar a procura por atendimento médico. Em São Paulo, mais de 1.600 pessoas precisaram de assistência nas tendas espalhadas pela cidade. A desidratação é um dos principais motivos. Cada uma das 20 tendas espalhadas pela cidade tem médicos, enfermeiros e bombeiros para atender a vários tipos de ocorrências.



