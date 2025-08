COP30: países pressionam por mudança de sede por causa de preços abusivos de hospedagem

Os preços abusivos das hospedagens para a COP30, colocaram Belém (PA) no centro de uma crise internacional. Países que vão participar da conferência chegaram a pedir que a cúpula fosse realizada em outra cidade. A busca em plataformas que anunciam hospedagens revela o absurdo dos valores. Uma única diária para dois adultos, em uma casa de 33 m², por exemplo, custa mais de R$ 80 mil. O presidente da COP30 confirmou que houve uma reunião de emergência com representantes das Nações Unidas para tratar dos preços. Hospedagens alternativas, adaptadas em motéis, escolas e até transatlânticos também vão ampliar a oferta.



