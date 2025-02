Corinthians vence o Grêmio e vai enfrentar o São Paulo na final da Copinha

Nesta quarta (22), o Corinthians derrotou o Grêmio e garantiu a classificação para a final da Copinha. O Timão, maior vencedor da história da competição, vai tentar conquistar o 12º título do torneio. Para isso, vai ter que enfrentar o rival São Paulo na final. O Tricolor paulista garantiu a classificação ao vencer o Criciúma de virada. O artilheiro da copinha, Ryan Francisco, mostrou ousadia e bateu dois pênaltis com cavadinhas no final da partida.