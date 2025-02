Corpo de cachorra desaparecida é encontrado enterrado no quintal da casa de adestrador no RJ

O corpo de uma cachorra, que estava desaparecida, foi encontrado enterrado no quintal da casa de um adestrador, no Rio de Janeiro. Mário Sérgio Dornelas foi o escolhido para ensinar a golden retriever Mia, de apenas 11 meses, mas alegou que o animal havia fugido pelo portão. Além do corpo, policiais encontraram três outros cachorros com sinais de maus-tratos vivendo em ambiente insalubre.



