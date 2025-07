Corpo de Juliana Marins passa por nova perícia no RJ; resultado sai em até sete dias

A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma nova perícia no corpo de Juliana Marins para detalhar as circunstâncias da morte da brasileira, que caiu da trilha de um vulcão na Indonésia. O resultado deve sair em até sete dias. Os novos exames, feitos no Instituto Médico Legal do Rio, foram acompanhados por um perito da Polícia Federal e por um especialista, que representou a família de Juliana. Com a liberação do corpo, a família anunciou que o velório de Juliana está marcado para a próxima sexta-feira (4) e será aberto ao público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!