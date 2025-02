Corpo de turista brasileiro atropelado na Argentina é enterrado nesta terça (28) em São Paulo

Foi enterrado em São Paulo o corpo do turista brasileiro atropelado na Argentina, no ano novo. A despedida de Fernando de Amorim Junior, de 62 anos, aconteceu quase 30 dias depois do acidente. A esposa dele, Cleusa Adriana Pombo, de 50 anos, segue internada na UTI de um hospital público argentino. A família tenta trazê-la para o Brasil para dar continuidade ao tratamento aqui.