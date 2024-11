Corpo do lutador Guilherme Bomba, encontrado morto nos EUA, é enterrado em Minas Gerais

O corpo do lutador Guilherme Bomba foi enterrado nesta quinta (31) em Minas Gerais. O brasileiro morava nos Estados Unidos e foi encontrado morto dentro de casa. Guilherme Gomes Vasconcelos começou a carreira no jiu-jitsu ainda adolescente e se destacou no MMA. Ele morava nos Estados Unidos havia mais de uma década e dava aulas de artes marciais. Guilherme ficou famoso por namorar a cantora americana Demi Lovato.