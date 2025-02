A Corregedoria da Polícia Militar vai indiciar 15 agentes que estariam envolvidos na morte do empresário Vinicius Gritzbach, em novembro de 2024. Os PMs devem permanecer presos até o fim das investigações. De acordo com o relatório final do inquérito, os investigados conviviam com criminosos e tinham patrimônio incompatível com a renda.