Correntes de retorno são responsáveis por 90% dos afogamentos

Nesta época do ano, banhistas precisam redobrar a atenção nas praias: o mar mais agitado durante o inverno aumenta os riscos, especialmente pelas chamadas correntes de retorno, responsáveis por 90% dos afogamentos. Em Salvador (BA), uma mulher de 26 anos foi arrastada para o fundo do mar, mas resgatada a tempo pelos bombeiros. Em outras regiões, como Alagoas e Ubatuba, registros recentes mostram que surfistas e equipes de socorro salvaram vítimas. Um turista de 44 anos não resistiu às águas em Ubatuba. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento, cerca de 6 mil pessoas morrem afogadas anualmente no Brasil, e mais de 90% dos casos em praias são causados por essas correntes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!