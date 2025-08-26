Logo R7.com
Correntes de retorno são responsáveis por 90% dos afogamentos

Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento, cerca de 6 mil pessoas morrem afogadas anualmente no Brasil

Nesta época do ano, banhistas precisam redobrar a atenção nas praias: o mar mais agitado durante o inverno aumenta os riscos, especialmente pelas chamadas correntes de retorno, responsáveis por 90% dos afogamentos. Em Salvador (BA), uma mulher de 26 anos foi arrastada para o fundo do mar, mas resgatada a tempo pelos bombeiros. Em outras regiões, como Alagoas e Ubatuba, registros recentes mostram que surfistas e equipes de socorro salvaram vítimas. Um turista de 44 anos não resistiu às águas em Ubatuba. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento, cerca de 6 mil pessoas morrem afogadas anualmente no Brasil, e mais de 90% dos casos em praias são causados por essas correntes.

