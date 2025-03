Covid teria até 90% de chance de ter surgido em laboratório na China, estima Inteligência alemã

A imprensa alemã divulgou que o Serviço de Inteligência do país estima entre 80% e 90% a probabilidade do coronavírus ter sido originado no Instituto de Virologia de Wuhan. Os cientistas chineses teriam potencializado a capacidade de contaminação do vírus para testar em humanos e depois não conseguiram conter a disseminação. O governo chinês declarou que o instituto nunca fez tal pesquisa e não tem envolvimento com a pandemia de Covid-19.