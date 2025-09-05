CPMI do INSS: diretora da CGU afirma que instituto foi alertado sobre fraudes em 2019

A CPMI do INSS ouviu nesta quinta-feira (4) a diretora da Controladoria-Geral da União, Eliane Viegas, que afirmou aos parlamentares que o instituto foi alertado sobre as fraudes em 2019. Segundo ela, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, resistiu em seguir as recomendações da CGU para suspender os descontos automáticos nos benefícios, depois de alertado sobre irregularidades detectadas desde 2019.

"Na oportunidade, discutimos o relatório e em alguma medida foi feito questionamentos a respeito da forma que foram feitas as entrevistas e da necessidade de então se apropriar dessas informações, mas naquele momento foi sinalizado que algumas providências seriam adotadas”, disse Eliane acerca da postura do presidente do INSS.

O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, lembrou que no ano passado, Stefanutto assinou um acordo de cooperação com a Contag, uma das associações suspeitas de participar do esquema, já sabendo que quase todos os associados não tinham autorizado o desconto.

Na segunda feira (8), a CPMI do INSS vai ouvir o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, que indicou Stefanutto para a presidência do instituto. Os dois deixaram o cargo em abril, depois da operação da Polícia Federal e da CGU que revelou o escândalo.

aqui!