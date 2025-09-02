CPMI do INSS ouve advogado que fez as primeiras denúncias de descontos ilegais

O advogado que fez as primeiras denúncias de descontos ilegais de aposentados e pensionistas no instituto, é a terceira testemunha ouvida pela CPMI do INSS. “Ninguém vai devolver para esses aposentados o sofrimento que eles passaram. Eu recebi aposentados que, por exemplo, não estavam sendo descontadas porque eram cegos, ou então um que, por exemplo, disse que a mãe dele era descontada de um plano odontológico, mas ela não tinha um dente na boca”, disse Eli Cohen.

Esse foi o terceiro depoimento da CPMI. De acordo com Cohen, ele protocolou a primeira notícia-crime junto à Polícia Civil de São Paulo com denúncias de clientes que teriam sido lesados pelo esquema de corrupção em março de 2023. Mas as medidas só começaram a ser tomadas pelas autoridades depois que a imprensa divulgou o escândalo. O advogado fez uma apresentação para explicar o modelo e o fluxo que eram usados para aplicarem os golpes, que tinham como figura central o careca do INSS, e teriam começado em 2005. Ele também acusou o Ministério Público de leniência.

O depoente ainda aumentou as atenções da CPMI para uma nova figura, que entrou no radar das investigações nos últimos dias: o advogado Nelson Willians, apontado como suspeito de envolvimento no esquema e de ter relação com o empresário Maurício Camisotti e com a Ambec - uma das principais associações investigadas. O/ parlamentares já consideram a possibilidade de aprovarem requerimentos de convocação e quebra de sigilo de Nelson Willians.

O INSS voltou a exigir autorização judicial para liberar novos empréstimos consignados contratados por representantes legais de titulares considerados incapazes. Assim, instituições bancárias estão proibidas de validar novos contratos que tenham apenas a assinatura do representante legal, mas sem autorização do Poder Judiciário.

