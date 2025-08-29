CPMI do INSS ouve testemunhas em investigação que apura descontos ilegais de aposentados
Parlamentares da base governista e da oposição trocaram acusações sobre o início dos descontos fraudulentos que somam mais de R$ 6 bilhões
A CPMI do INSS ouviu nesta quinta-feira (28) testemunhas na investigação que apura os descontos ilegais de aposentados e pensionistas. A defensora pública Patrícia Bettin Chaves foi a primeira testemunha ouvida na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ela disse que identificou os primeiros descontos ilegais seis anos atrás.
A defensora pública ouvida hoje participa de um grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal para combater as fraudes no INSS. Em reunião reservada, os parlamentares também ouviram o delegado da PF, Bruno Bergamaschi. Ele é responsável pela operação que investiga os descontos ilegais desde abril deste ano.
