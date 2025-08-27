CPMI do INSS vai convocar dez ex-presidentes do órgão e ex-ministros da Previdência

Nesta terça-feira (26), foi aprovado o plano de trabalho da CPI mista do INSS. A comissão aprovou a convocação de dez ex-presidentes do instituto e ainda, o convite a ex-ministros responsáveis pela previdência desde o governo de Dilma Rousseff. Com 957 requerimentos sobre a mesa, deputados e senadores abriram nesta terça (26) os trabalhos que vão investigar as fraudes nos descontos ilegais de benefícios de aposentados e pensionistas, estimados em mais de RR$ 6 bilhões. Os parlamentares aprovaram a convocação para depoimento de dez ex-presidentes do INSS. O presidente da CPMI, Carlos Viana, afirmou que também há um acordo para ouvir todos os ex-ministros da previdência desde 2011. A lista inclui Carlos Lupi, que deixou o cargo depois da revelação do escândalo, em abril deste ano. Nesse primeiro momento, os ex-ministros não vão ser obrigados a comparecer.



