Criança autista é agredida por funcionários depois de fugir de uma clínica onde fazia tratamento

Uma criança de oito anos, com autismo, foi arrastada por duas funcionárias de uma clínica especializada, depois de fugir do prédio, em Brasília. O caso foi registrado como maus tratos. A Polícia Militar foi acionada e levou para a delegacia duas funcionárias da clínica, uma psicóloga e uma fisioterapeuta, que aparecem nas imagens arrastando o menino. Elas prestaram depoimento e foram liberadas depois de pagar R$ 3 mil de fiança, cada uma. A diretora da clínica disse que as terapeutas envolvidas foram afastadas.



