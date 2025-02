Criança de 2 anos é atingida por bala perdida no colo da mãe no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, uma criança de 2 anos que estava no colo da mãe foi atingida por uma bala perdida. A menina passou por cirurgia e está internada em estado grave. A polícia investiga de onde partiu o disparo. De acordo com testemunhas, ela foi baleada quase no mesmo instante em que criminosos tentavam roubar um carro de luxo perto dali. A PM informou que não havia operação na região naquele momento.