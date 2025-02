Criminosos armados assaltam ônibus com turistas no Rio de Janeiro

Dois criminosos armados assaltaram um ônibus com turistas brasileiros e estrangeiros na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro , durante o início da manhã. Os assaltantes invadiram o veículo, renderam o motorista e ameaçaram os passageiros por 15 minutos, exigindo celulares e senhas bancárias. "Nunca vivi isso na minha vida. Pediram nossos telefones e gritavam em português nos ameaçando de morte", disse uma das vítimas. A polícia foi acionada após uma turista avisar sobre o ocorrido. Apesar da rápida intervenção, os criminosos conseguiram fugir levando pertences dos viajantes. As autoridades estão investigando para identificar os suspeitos.



