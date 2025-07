Criminosos armados são flagrados circulando em comboio pela zona oeste do RJ

Criminosos armados foram flagrados circulando em comboio pela zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens foram feitas com um drone no último sábado (26) no Catiri. A comunidade é controlada pela milícia, que teria se aliado ao Terceiro Comando Puro para resistir às investidas do Comando Vermelho. A área é considerada estratégica por estar próxima ao conjunto de presídios de Bangu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!