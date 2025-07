Criminosos enganam idosos ao se passarem por agentes de saúde durante venda de produtos

Por todo país criminosos estão se passando por agentes de saúde para aplicar golpes. As vítimas afirmam que são convencidas a ficar com o aparelho ortopédico e a fazerem doações para instituições de caridade, sempre no cartão, mas os criminosos se aproveitam da distração delas para fazer outras transações e, em alguns casos, até levar os cartões dos idosos. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 27.257 casos de violência patrimonial contra idoso em todo o país. Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking, atrás apenas de São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!