Criminosos fingem ser entregadores de aplicativo para assaltar vítimas em SP

De janeiro a agosto deste ano, quase 160 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. Muitas vezes, os criminosos fingem ser entregadores de comida por aplicativo para atacar as vítimas. A maior parte dos crimes desse tipo acontece em vias públicas. No entanto, lugares onde as pessoas estão menos atentas também concentram um grande número de roubos e furtos, como em terminais de transportes públicos ou em frente à casa da vítima.