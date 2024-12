Criminosos invadem quiosque de praia em Paraty (RJ) e matam PM de folga

Um policial de folga morreu e um turista argentino foi baleado em um tiroteio em Paraty, na costa verde do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança mostram o momento em que homens vestidos de preto e fortemente armados chegaram atirando em um quiosque na praia do Pontal. Segundo a polícia, o crime está relacionado à disputa pelo controle do tráfico na cidade.